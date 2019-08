Ten Hag: ’Hoe kom je daar nou bij?’

Erik Ten Hag Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Ajax is na het gelijkspel bij Vitesse (2-2) in de eerste speelronde van de Eredivisie gewaarschuwd. Om over vier voorrondewedstrijden weer aan de droomreis, die de Ajax-spelers vorig seizoen onder meer langs FC Bayern München, Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur voerden, te mógen beginnen, zal het elftal van Erik ten Hag morgen bij PAOK heel wat scherper voor de dag moeten komen dan in het Gelredome. „We creëerden vijftien kansen”, zei de trainer die voor de camera van de NOS een geïrriteerde indruk maakte.