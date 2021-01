Dick Advocaat: ’Zoek de resultaten tegen Ajax uit mijn PSV-tijd even op’

Dick Advocaat spreekt de pers toe. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Dick Advocaat maakt zondag voor het eerst in zijn loopbaan als coach de klassieker Ajax - Feyenoord mee. Wie denkt dat hij opgewonden is of druk voelt als oefenmeester van Feyenoord heeft het mis. „Ik heb met PSV ook een aantal keren topwedstrijden tegen Ajax meegemaakt. Heb je de uitslagen opgezocht?”