Premium Het beste van De Telegraaf

’Slot heeft alles veranderd’ Cultfiguur Gernot Trauner snakt na drama drie jaar geleden naar eerste hoofdprijs in carrière

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Gernot Trauner looft de spelersgroep die Feyenoord heeft. „De club heeft goed gescout en we hebben een geweldige mix”, zegt de Oostenrijker. Ⓒ FOTO’S Getty Images

Een kampioensfeest op 14 mei in de eigen Kuip zou grootser zijn dan komende zondag in het mini-stadion van Excelsior. Maar wat Feyenoords stoere verdediger Gernot Trauner betreft, haalt Feyenoord zo snel mogelijk de landstitel binnen. De enige keer dat hij ooit kampioen zou gaan worden, ging het in Oostenrijk mis.