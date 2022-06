Van Gaal over steunen van Promes: ’Niet verstandig, maar begrijp het wel’

En zelfs de spraakmakende steunbetuiging op Instagram van Depay aan Quincy Promes, die verdacht wordt van poging tot moord, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, wil Van Gaal niet afkeuren. ,,Als speler van het Nederlands elftal probeert hij een medespeler van het Nederlands elftal te steunen. En hij zegt iets over de rechtspraak en de waarden in Nederland. Daar sta ik volkomen achter. Volgens mij is hij nog niet veroordeeld. Waarom gaan wij erover praten, zodat hij nog verder in de put raakt? Want zo is het. Je moet altijd maar afwachten of hij schuldig wordt verklaard. Dat is wat hij zegt. Er ligt wel wat op tafel, maar voorlopig is het zo, zoals hij het verwoord heeft”, aldus Van Gaal, die daar wel wat aan toevoegde.

,,Of het verstandig is, is een tweede. Maar ik begrijp het wel. Ik stond ook naast Kluivert om hem steun te geven. Dat was eenzelfde situatie. Toen heb ik ‘m ook geholpen. Toen hij was veroordeeld heb ik hem geholpen die straf te voldoen. Zo ben ik en zo is Memphis ook”, aldus Van Gaal, die nog steeds achter zijn beslissing staat om Promes niet te selecteren. ,,Ik heb hem niet geselecteerd, omdat hij de focus niet kan hebben, omdat hij hiermee zit. Hij zit niet voor niets in Rusland. Daar zit hij er ver van verwijderd”, aldus de bondscoach, die wel aangeeft, dat het in vergelijking met Kluivert om een heel ander soort delict gaat. ,,Het is inderdaad wel een heel andere gradatie.”