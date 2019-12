Suzanne Schulting steelt de show

Suzanne Schulting schreeuwt het uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Ze blijft de show maar stelen. Suzanne Schulting was tijdens de wereldbeker shorttrack in het Chinese Shanghai bijna ongrijpbaar voor al haar concurrenten. Op ’haar’ 1000 meter was er weer goud. Evenals op de mixed relay, in Peking 2022 voor het eerst op het olympische programma. Zilveren plakken waren er op de vrouwenrelay en op de 500 meter.