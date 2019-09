Live Extra: Ajax start met Dest en Promes

Volg het openingsduel van Ajax op de voet middels uitgebreide statistieken en lees hieronder een beknopt Twitter-verslag.

Er is Ajax veel aan gelegen om voor eigen publiek goed te beginnen in een poule met latere tegenstanders als Chelsea en Valencia. Lille eindigde vorig seizoen als tweede in de Franse competitie, op grote achterstand van Paris Saint-Germain, maar voor grote clubs als Olympique Lyon en Olympique Marseille. De formatie wist de kampioen uit Parijs in een rechtstreeks duel wel een keer ruim te verslaan (5-1).