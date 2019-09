Statistieken: Ajax klopt Lille

Ajax is uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Champions League begonnen. De halve finalist van vorig seizoen klopte Lille OSC in een sfeervolle Johan Cruijff ArenA: 3-0.

Quincy Promes opende in de achttiende minuut de score, na een afgemeten voorzet van Nicolás Tagliafico. Edson Álvarez tekende in de 50e minuut voor 2-0. Tagliafico kopte in de 62e minuut een hoekschop van Hakim Ziyech binnen.

Quincy Promes is dolblij met zijn goal. Ⓒ Matty van Wijnbergen