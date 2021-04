Europa League voor Ajax voorbij na 1-1 in Rome

Zoals verwacht startte Ajax met Maarten Stekelenburg weer onder de lat. De ervaren goalie miste vorige week nog het thuisduel tegen zijn oude Italiaanse club vanwege een knieblessure.

Ten Hag had ook een basisplek ingeruimd voor Sean Klaiber, maar de rechtsback die de geschorste Devyne Rensch verving, moest al na 20 minuten naar de kant met een blessure. Perr Schuurs kwam voor hem in het veld.

Bij AS Roma keerde Rick Karsdorp terug. De oud-Feyenoorder ontbrak in Amsterdam vanwege een schorsing.

Ajacied David Neres met Rick Karsdorp in de achtervolging. Ⓒ ANP

Veel meer balbezit

Binnen een kwartier had Ajax de eerste grote kans te pakken. Roma-goalie Pau Lopez ging in de fout waardoor Davy Klaassen kon inschieten, maar zijn schot werd geblokkeerd. Even daarvoor was nog een treffer van de Romeinen (Jordan Veretout) terecht afgekeurd wegens buitenspel.

De Amsterdammers drongen voor rust niet echt aan. Ajax had weliswaar het meeste balbezit (75%), maar het was gezapig en te statisch wat Ajax liet zien. De bal werd geduldig rondgespeeld zonder dat er echte kansen uit voortkwamen. De defensie van AS Roma kon rustig achteroverleunen en gaf niks weg. Wilde Ajax naar de halve finale dan moest het in de tweede helft uit een ander vaatje tappen. En dat deed het ook.

Brian Brobbey lift de bal over de doelman van AS Roma heen: 1-0. Ⓒ HH/ANP

Brobbey

Binnen enkele minuten na rust was het invaller Brian Brobbey (voor Antony) die Ajax op een 1-0 voorsprong zette. Het 18-jarige talent, dat aan het eind van het seizoen naar Leipzig vertrekt, profiteerde van een prima bal van Schuurs en liftte die over de keeper heen, zo het doel van AS Roma in. Snel daarna dacht Ajax op 2-0 te komen, maar de treffer van Dusan Tadic werd afgekeurd. Na raadpleging van de VAR zag de arbitrage dat Tagliafico even daarvoor een overtreding had gemaakt.

Dusan Tadic aan de bal met Gianluca Mancini van AS Roma op zijn hielen. Ⓒ ANP

Na het sterke begin zakte Ajax toch weer in. Het was AS Roma dat met nog een kleine twintig minuten op de klok uit het niets gelijk maakte. Edin Dzeko gaf Stekelenburg van dichtbij het nakijken: 1-1.

Het werd alles of niets voor de ploeg van Ten Hag. Het jagen op de cruciale tweede treffer was begonnen, maar het lukte Ajax niet om nog een echte kans te forceren. Ook niet in de extra vijf minuten tijd die de scheidsrechter bijtrok, waardoor Ajax met een kater de thuisreis kon aanvaarden. Komende zondag wacht voor de ploeg van Ten Hag de bekerfinale tegen Vitesse.