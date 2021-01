Video: Inkijkje broers Coronel in slotdag Dakar Rally: ’Ging helemaal nergens over’

„We hebben in deze laatste 200 kilometer meer meegemaakt dan in de hele Dakar Rally. Het ging helemaal nergens over”, sprak een balende Tom Coronel. The Beast, hun bolide, bleef tot twee keer toe steken in het zand en een lekke band was de andere tegenvaller.

Ondanks de problemen haalde het tweetal wel de finish, met een 26e plaats in het eindklassement als resultaat. Tim reed de rally voor de vijftiende keer, Tom voor de achtste keer.

Bekijk hieronder de beelden van de slotetappe vanuit het perspectief van de broers Coronel: