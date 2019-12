Everton staat in brand

Marcel Brands Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Vol ambitie en energie begon Marcel Brands ruim anderhalf jaar geleden aan zijn avontuur in de Premier League. Als technisch directeur moest hij met Everton de jacht openen op een Champions League-ticket. Daarbij werd er niet op de kleintjes gelet. De portemonnee werd getrokken, grote spelers werden gehaald. Maar eind 2019 staan The Toffees net boven de rode streep, ligt het hoofd van manager Marco Silva op het hakblok en komen de topaankopen van Brands niet of nauwelijks uit de verf.