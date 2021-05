FC Utrecht legt nóg een Timber vast

„Geboren en getogen in Utrecht, en ik ben nu hier bij FC Utrecht om de volgende stap in mijn carrière te maken”, zo stelt Dylan Timber vastberaden. „Ik ben een verdediger die comfortabel is aan de bal. Ik houd van voetbal, dus ik wil dingen graag voetballend oplossen. Ik ben niet bang voor een kopduel, of überhaupt een duel. Dat ga ik zeker niet uit de weg! En met mijn snelheid kan ik ook van meerwaarde zijn”, zegt hij op de website van FC Utrecht.

En, hoe dat is om voor dezelfde club te tekenen als je broer? „Harstikke mooi. Hij speelt in het eerste, ik begin bij Jong. Het is aan mij om mezelf omhoog te werken en uiteindelijk samen op het veld te staan. Ik ben super trots op hem en op mezelf. Ook ben ik trots op mijn broers en op mijn moeder, die me hier gebracht heeft. Ik kijk uit naar de weg naar het eerste”, sluit hij af.