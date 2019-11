Trainer weggestuurd bij ’Nederlands’ Udinese

De 41-jarige Kroaat was begin dit jaar teruggekeerd bij Udinese, nadat hij in het voorjaar van 2018 ook al een paar maanden bij de club had gewerkt. Tudor behoedde Udinese toen voor degradatie uit de Serie A, maar hij kwam met de clubleiding niet tot een akkoord over een nieuw contract.

De oud-speler van Hajduk Split en Juventus werd in maart weer aangesteld bij Udinese toen de club opnieuw in degradatiegevaar verkeerde. Tudor wist de ploeg van de Nederlandse verdedigers Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, Marvin Zeegelaar en William Troost-Ekong wederom in veiligheid te brengen.

Gattuso

Udinese staat nu weliswaar op de ’veilige’ veertiende plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie, maar na twee zware nederlagen besloot de clubleiding om Tudor weg te sturen. Gennaro Gattuso, oud-trainer van AC Milan, wordt genoemd als opvolger.

