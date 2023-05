Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Aaron Meijers keert terug bij RKC Waalwijk

16:15 uur Verdediger Aaron Meijers keert terug bij RKC Waalwijk. De 35-jarige Meijers tekent bij de club een contract voor seizoen 2023-2024 met een optie voor een jaar.

Meijers is een oude bekende bij RKC, waarmee hij in het seizoen 2010-2011 kampioen werd van de eerste divisie. Tijdens zijn eerste periode bij de Waalwijkers speelde hij 75 wedstrijden en wist hij vier keer te scoren.

In 2012 verruilde Meijers RKC voor ADO Den Haag en later speelde hij voor Sparta Rotterdam. Daar heeft hij een aflopend contract.

Algemeen directeur Frank van Mosseveld is blij dat Meijers weer terugkeert in het Mandemakers stadion. „Aaron is met zijn ervaring een belangrijke aanwinst voor de club en binnen spelersgroep”, zegt hij.

Coric naar Libéma Open in Rosmalen

13:09 uur Borna Coric (26) doet in juni mee aan de Libéma Open in Rosmalen. Coric is de huidige nummer 16 van de wereld.

De Kroatische speler won tot nog toe drie ATP-titels in zijn loopbaan. Vorig jaar won hij het masterstoernooi van Cincinnati door in de finale te winnen van de Griek Stefanos Tsitsipas. In 2018 schreef hij het grastoernooi van Halle op zijn naam door Roger Federer in de finale te verslaan. In 2020 reikte hij tot de kwartfinales van de US Open.

Naast Coric bevestigden onder meer top 10-spelers Daniil Medvedev uit Rusland en de Canadees Felix Auger-Aliassime al hun deelname. Medvedev verloor vorig jaar in de finale van de Nederlandse Tim van Rijthoven, die dit jaar in Rosmalen zijn titel verdedigt. Ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen in actie.

Het toernooi staat van 10 tot en met 18 juni op het programma.

Sloveense wielrenner Polanc stopt vanwege hartproblemen

11.57 uur: De Sloveen Jan Polanc beëindigt zijn carrière als profwielrenner. Reden voor zijn afscheid zijn de hartproblemen die afgelopen winter bij hem werden geconstateerd. Dat maakte zijn ploeg UAE Team Emirates maandag bekend.

De Sloveen won tijdens zijn loopbaan twee etappes in de Giro d’Italia, een in 2015 en een in 2017. Vorig jaar eindigde hij op de twaalfde plek in de Ronde van Spanje.

Als gevolg van de gezondheidsproblemen kwam de ploeggenoot van Tadej Pogacar in 2023 nog niet in actie. De 31-jarige Polanc onderging afgelopen winter routineonderzoeken die het probleem aan het licht brachten. „Na verder onderzoek werd besloten dat de risico’s verbonden aan het beoefenen van topsport groter waren dan de voordelen”, meldt zijn team.

Polanc zelf baalt van zijn afscheid. „Er zijn heel wat onderzoeken gedaan en de ploeg heeft me geholpen de juiste antwoorden te vinden en juiste beslissingen te nemen”, zei hij. „Het is duidelijk niet de manier waarop ik hoopte mijn carrière te beëindigen”, zei de Sloveen, die dit seizoen nog niet in actie kwam. „Als ik op mijn loopbaan terugkijk, ben ik heel tevreden en gelukkig. Ik kijk uit naar de toekomst, want op dit moment gebeuren er veel mooie dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb.”