Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Zanen-Nieberg vier jaar langer voorzitter NOC*NSF

21.45 uur: Anneke van Zanen-Nieberg is ook de komende vier jaar voorzitter van NOC*NSF. Haar benoeming werd maandag bij de algemene vergadering van de sportkoepel bekrachtigd door de leden. Dat was geen verrassing want er was geen tegenkandidaat voor de 59-jarige Haagse, die in 2019 André Bolhuis opvolgde.

Van Zanen was door het bestuur unaniem voorgedragen. In de zaal had geen van de leden bezwaar.

„Ik heb een hele rare eerste vier jaar gehad. En we moeten nu nog keihard aan de slag met de nasleep van corona. Maar dat doe ik wel met een geweldig team”, zei Van Zanen, die zich „wat ongemakkelijk” voelde bij het ontbreken van een stemming. „Maar ik heb er hartstikke veel zin in.”

Van Zanen was eerder van 2010 tot 2016 penningmeester van NOC*NSF.

Synchroomzwemsters De Brouwer en Steenbeek twee keer op podium

21.34 uur: Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek hebben bij de wereldbekerwedstrijd in de Egyptische badplaats Soma Bay twee medailles veroverd. Maandag werden ze tweede bij de vrije uitvoering, zondag pakten ze brons bij de technische uitvoering.

De Brouwer (24) en Steenbeek (18) kwamen op de vrije uitvoering uit op een score van 317.0250. Alleen Mexico presteerde beter met een score van 325.6584. Op de technische uitvoering, een dag eerder, kwam het duo De Brouwer/Steenbeek tot 249.0743 punten. Frankrijk (250.2334) was net iets beter en het goud was voor Spanje (261.8625).

„De vorige wedstrijd hebben we gebruikt om te wennen aan de nieuwe wijze van jureren en om onze nieuwe choreografie te testen”, aldus bondscoach Esther Jauma. „Hoewel de scores van de jury daar zeker niet slecht waren, bleven ze achter bij onze verwachtingen. Daarop hebben we het risico genomen de moeilijkheidsgraad van de choreografie aan te passen in Soma Bay. Het is mooi dat de moed van de meiden is beloond. Er valt echter nog genoeg te verbeteren, dus we zullen de komende maanden keihard moeten blijven werken om dit soort resultaten te blijven boeken.”

Küng niet meer van start in tiende rit Giro d’Italia

21.01 uur: Stefan Küng gaat dinsdag niet meer van start in de tiende etappe van de Giro d’Italia. De Zwitserse wielrenner krijgt rust van zijn ploeg Groupama-FDJ om zich te kunnen voorbereiden op zijn volgende doelen.

Küng was als vierde geëindigd in de tijdrit van afgelopen zondag. Hij gaf 4 seconden toe op winnaar Remco Evenepoel, die zich later op zondag terugtrok uit de Ronde van Italië vanwege een positieve coronatest.

Sven Erik Bystrøm staat dinsdag gewoon aan de start van de etappe ondanks een eerdere coronabesmetting. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert reed in de eerste week door na een positieve test. Hij liet tegen de Noorse Discovery+ weten zich alweer beter te voelen. „Ik hoop dat het ergste voorbij is. Als ik koorts had gehad en me heel slecht had gevoeld, was het anders geweest. Maar ik had milde symptomen en voelde me moe.”

Opnieuw recordbijdrage Nederlandse Loterij aan sport

20.28 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft maandag de Pahud de Mortanges Trofee ontvangen, een onderscheiding die sportkoepel NOC*NSF uitreikt aan de sporter die zich het meest als inspirerend voorbeeld heeft opgeworpen.

Van Dijke zag in oktober in de strijd om het brons op de WK in Tasjkent haar tegenstander, Shiho Tanaka, met een knieblessure opgeven. De Japanse kon niet verder en moest de strijd opgeven. Van Dijke droeg Tanaka daarop van de tatami, wat haar een luid applaus vanaf de tribune opleverde.

„Met deze actie toonde de 27-jarige Nederlandse zich zeer sportief en respectvol naar haar tegenstander, geheel in de geest van het olympisme. In plaats van te juichen omdat ze de partij had gewonnen en daarmee het brons, bekommerde ze zich eerst over het welzijn van haar tegenstander”, aldus het juryrapport.

De trofee is vernoemd naar Charles Pahud de Mortanges, de Nederlandse ruiter die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw viermaal goud won op de Olympische Spelen. Later werd hij voorzitter van het NOC en lid van het IOC. De Pahud de Mortanges Trofee werd sinds 1972 uitgereikt in olympische jaren. In 2016 was Churandy Martina de laatste winnaar.

Het bestuur van NOC*NSF besloot de prijs nieuw leven in te blazen en hem voortaan jaarlijks uit te reiken. Van Dijke was niet op tijd terug uit Qatar om de trofee in ontvangst te nemen tijdens de algemene vergadering van NOC*NSF.

De sportkoepel kende na zeven jaar ook de Van Tuyll Beker weer toe. De Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) ontving de prijs vanwege de maatschappelijke betekenis die het grotendeels in Nederland georganiseerde WK voor vrouwen had. „Op innoverende wijze gebruikten zij topsport als vliegwiel voor sportparticipatie tijdens het WK volleybal. Daarnaast zetten ze zich praktisch in om te helpen bij problemen in de samenleving. Zo namen ze het initiatief om sportclubs te vragen in actie te komen voor donaties aan de voedselbank”, aldus het juryrapport.

De prijs, voor het laatst in 2016 uitgereikt aan wielerbond KNWU, is voor een sportbond die een in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft gerealiseerd.

Trofee voor sportieve judoka Van Dijke

20.27 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft maandag de Pahud de Mortanges Trofee ontvangen, een onderscheiding die sportkoepel NOC*NSF uitreikt aan de sporter die zich het meest als inspirerend voorbeeld heeft opgeworpen.

Van Dijke zag in oktober in de strijd om het brons op de WK in Tasjkent haar tegenstander, Shiho Tanaka, met een knieblessure opgeven. De Japanse kon niet verder en moest de strijd opgeven. Van Dijke droeg Tanaka daarop van de tatami, wat haar een luid applaus vanaf de tribune opleverde.

„Met deze actie toonde de 27-jarige Nederlandse zich zeer sportief en respectvol naar haar tegenstander, geheel in de geest van het olympisme. In plaats van te juichen omdat ze de partij had gewonnen en daarmee het brons, bekommerde ze zich eerst over het welzijn van haar tegenstander”, aldus het juryrapport.

De trofee is vernoemd naar Charles Pahud de Mortanges, de Nederlandse ruiter die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw viermaal goud won op de Olympische Spelen. Later werd hij voorzitter van het NOC en lid van het IOC. De Pahud de Mortanges Trofee werd sinds 1972 uitgereikt in olympische jaren. In 2016 was Churandy Martina de laatste winnaar.

Het bestuur van NOC*NSF besloot de prijs nieuw leven in te blazen en hem voortaan jaarlijks uit te reiken. Van Dijke was niet op tijd terug uit Qatar om de trofee in ontvangst te nemen tijdens de algemene vergadering van NOC*NSF.

ManUnited en Ten Hag rest van seizoen zonder Sabitzer

18:40 uur Manchester United-coach Erik ten Hag kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Marcel Sabitzer. De 29-jarige middenvelder heeft een knieblessure opgelopen en komt in ieder geval tot de zomerstop niet meer in actie.

Manchester United huurt de Oostenrijkse international sinds januari van Bayern München. Hij ontbrak bij de 2-0-zege op Wolverhampton Wanderers van afgelopen zaterdag wegens knieklachten. In de wedstrijd ervoor, tegen West Ham United, viel hij in.

Sabitzer kwam in achttien wedstrijden in actie voor United en scoorde drie keer. Manchester United is nog in een felle strijd om de derde en vierde plaats in de Premier League verwikkeld met Newcastle United en Liverpool. De ploeg van Ten Hag staat vierde met 66 punten, even veel als nummer 3 Newcastle. Liverpool heeft 4 punten minder.

Telstar vindt in Annokkée opvolger van De Waard als directeur

17:17 uur Leon Annokkée is de opvolger van Pieter de Waard als algemeen directeur van eerstedivisionist Telstar. De 49-jarige Annokkée begint op 1 juli aan zijn nieuwe functie.

De Waard was sinds 2006 algemeen directeur en bestuursvoorzitter. Begin dit jaar maakte de 62-jarige bestuurder bekend zijn taken neer te leggen.

Annokkée is sinds 2015 de voorzitter van tweededivisionist FC Lisse. „Er wachten mij grote schoenen om te vullen”, aldus Annokkée. „Het is knap hoe Pieter de Waard in al die jaren Telstar op de kaart heeft gezet. Eerder heb ik aangegeven dat ik bij FC Lisse na acht jaar voorzitterschap na dit seizoen zou stoppen. Toen de kans voorbij kwam om fulltime aan de slag te kunnen in het voetbal bij een club uit een omgeving die goed matcht met de Bollenstreek, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik mijn interesse kenbaar gemaakt.”

Telstar staat tiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Aaron Meijers keert terug bij RKC Waalwijk

16:15 uur Verdediger Aaron Meijers keert terug bij RKC Waalwijk. De 35-jarige Meijers tekent bij de club een contract voor seizoen 2023-2024 met een optie voor een jaar.

Meijers is een oude bekende bij RKC, waarmee hij in het seizoen 2010-2011 kampioen werd van de eerste divisie. Tijdens zijn eerste periode bij de Waalwijkers speelde hij 75 wedstrijden en wist hij vier keer te scoren.

In 2012 verruilde Meijers RKC voor ADO Den Haag en later speelde hij voor Sparta Rotterdam. Daar heeft hij een aflopend contract.

Algemeen directeur Frank van Mosseveld is blij dat Meijers weer terugkeert in het Mandemakers stadion. „Aaron is met zijn ervaring een belangrijke aanwinst voor de club en binnen spelersgroep”, zegt hij.

Pogba opnieuw twee tot drie weken aan de kant met dijbeenblessure

15:15 uur Paul Pogba is opnieuw twee tot drie weken uitgeschakeld door een blessure. De speler van Juventus raakte zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Cremonese geblesseerd aan zijn linkerdijbeen, zo meldt de ploeg uit Turijn.

De 30-jarige Frans international keerde zondag in de wedstrijd tegen Cremonese voor het eerst na 390 dagen weer terug in de basis, maar moest na 23 minuten spelen het veld alweer verlaten. Pogba verborg daarbij zijn gezicht achter zijn shirt om de teleurstelling te verbergen. Even daarvoor werd hij op het veld behandeld aan zijn linkerdij.

Pogba keerde afgelopen zomer terug bij Juventus na zes jaar bij Manchester United gespeeld te hebben. In de voorbereiding liep de Fransman een knieblessure op, waardoor hij maanden aan de kant stond en onder meer het WK in Qatar miste. Pogba maakte eind februari zijn rentree als invaller terwijl hij probeerde weer volledig fit te worden. Een blessure aan zijn rechterdij, opgelopen in maart, vertraagde zijn herstel.

Coric naar Libéma Open in Rosmalen

13:09 uur Borna Coric (26) doet in juni mee aan de Libéma Open in Rosmalen. Coric is de huidige nummer 16 van de wereld.

De Kroatische speler won tot nog toe drie ATP-titels in zijn loopbaan. Vorig jaar won hij het masterstoernooi van Cincinnati door in de finale te winnen van de Griek Stefanos Tsitsipas. In 2018 schreef hij het grastoernooi van Halle op zijn naam door Roger Federer in de finale te verslaan. In 2020 reikte hij tot de kwartfinales van de US Open.

Naast Coric bevestigden onder meer top 10-spelers Daniil Medvedev uit Rusland en de Canadees Felix Auger-Aliassime al hun deelname. Medvedev verloor vorig jaar in de finale van de Nederlandse Tim van Rijthoven, die dit jaar in Rosmalen zijn titel verdedigt. Ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen in actie.

Het toernooi staat van 10 tot en met 18 juni op het programma.

Sloveense wielrenner Polanc stopt vanwege hartproblemen

11.57 uur: De Sloveen Jan Polanc beëindigt zijn carrière als profwielrenner. Reden voor zijn afscheid zijn de hartproblemen die afgelopen winter bij hem werden geconstateerd. Dat maakte zijn ploeg UAE Team Emirates maandag bekend.

De Sloveen won tijdens zijn loopbaan twee etappes in de Giro d’Italia, een in 2015 en een in 2017. Vorig jaar eindigde hij op de twaalfde plek in de Ronde van Spanje.

Als gevolg van de gezondheidsproblemen kwam de ploeggenoot van Tadej Pogacar in 2023 nog niet in actie. De 31-jarige Polanc onderging afgelopen winter routineonderzoeken die het probleem aan het licht brachten. „Na verder onderzoek werd besloten dat de risico’s verbonden aan het beoefenen van topsport groter waren dan de voordelen”, meldt zijn team.

Polanc zelf baalt van zijn afscheid. „Er zijn heel wat onderzoeken gedaan en de ploeg heeft me geholpen de juiste antwoorden te vinden en juiste beslissingen te nemen”, zei hij. „Het is duidelijk niet de manier waarop ik hoopte mijn carrière te beëindigen”, zei de Sloveen, die dit seizoen nog niet in actie kwam. „Als ik op mijn loopbaan terugkijk, ben ik heel tevreden en gelukkig. Ik kijk uit naar de toekomst, want op dit moment gebeuren er veel mooie dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb.”