Branch dagwinnaar, Klein nieuwe leider bij motoren Dakar Rally

Klein nam de leiding over van zijn landgenoot Skyler Howes, die als zeventiende eindigde op 15.06 minuten van etappewinnaar Branch. Howes volgt op 47 seconden van Klein. De motorcoureurs hadden zaterdag een extra dag vrij gehad, nadat het vrijdag door de slechte weersomstandigheden voor veel rijders laat was geworden.

Branch is al de achtste motorrijder die in deze Dakar Rally (inclusief proloog) een etappe wint. Geen enkele rijder slaagde er tot dusver in twee dagzeges te boeken. De Botswaan won in 2020 al eens een etappe in de woestijnrally die nog een week duurt. Maandag volgt een officiële rustdag.