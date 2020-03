FC Utrecht zet vraagtekens bij bekerfinale in Kuip

Feyenoord en FC Utrecht speelden ook in 2016 de bekerfinale tegen elkaar in de Kuip. De Rotterdammers wonnen met 3-1. Ⓒ Rene Bouwman

UTRECHT - In de wetenschap dat Feyenoord de tegenstander van FC Utrecht is in de KNVB-bekerfinale op 19 april wordt er bij de Utrechters gediscussieerd over de vraag hoe eerlijk het is dat tegenstander weer een finale in de eigen Kuip mag spelen, voor de derde keer in vijf jaar.