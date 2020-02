Nieuw F1-seizoen nadert: Eerste bolide nu al onthuld

Haas F1 was donderdag 6 februari het eerste Formule 1-team dat beelden van de raceauto voor 2020 prijsgaf. Opvallend is dat het Amerikaanse team in kleurstelling terugvalt op de oude kleuren grijs, rood en zwart.

Ferrari haalt op 11 februari het doek van de nieuwe bolide. Een dag later volgt de onthulling van de nieuwe Red Bull-wagen, waarmee Max Verstappen (22) voor zijn laatste kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden zal strijden.

De Nederlander tekende onlangs bij tot en met 2023 bij Red Bull en bereidt zich met een nieuwe Engelse trainer en fysio voor op het nieuwe seizoen, dat officieus op 19 februari begint met de eerste wintertest.

Voor op schema

De RB16 wordt op 12 februari gepresenteerd op het circuit van Silverstone. De fabriek van Red Bull ligt in het nabij gelegen Milton Keynes.

Volgens Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft het team zijn zaakjes op orde. ,,De voorbereidingen verlopen erg goed. We lopen duidelijk voor op schema, zeker in vergelijking met de voorbije jaren. Eén van onze zwaktes was dat we aan het begin van het seizoen altijd wat tijd verspilden, maar dat is nu niet het geval volgens mij.”

Bekijk ook: Nieuwe auto Max Verstappen op 12 februari onthuld

Alpha Tauri

Alpha Tauri is een nieuwe naam op de F1-grid. Het oude Toro Rosso, het kleine broertje van Red Bull, is door het Oostenrijkse energiedrankjesconcern in een nieuw jasje gestoken. Alpha Tauri is de merknaam van de modetak van Red Bull, die sinds twee jaar actief is op de markt.

Volledig schema presentaties:

11 februari: Ferrari

12 februari: Renault en Red Bull

13 februari: McLaren

14 februari: Alpha Tauri en Mercedes

17 februari: Williams en Racing Point

19 februari: Alfa Romeo

Testdagen Barcelona:

19 tot en met 21 februari

26 tot en met 28 februari

Kalender 2020

Het seizoen 2020 wordt het ’drukste’ ooit. Met maar liefst 22 races is de kalender voller dan voorheen. Ten opzichte van vorig seizoen zijn de GP’s in Vietnam en Zandvoort nieuw. Door de race in Duitsland is een streep gegaan.

Het Circuit Park Zandvoort heeft op dit moment meer weg van een bouwput dan van een baan waarop kan worden geracet. Aan de Noord-Hollandse kust wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen.

Bekijk ook: Dit herrijst uit zandhopen op Circuit Park Zandvoort

De Arie Luyendijkbocht en de Hans Hugenholtzbocht zijn de grootste blikvangers op het bouwterrein. Beide baanvlakken worden omgeturnd tot kombochten.

Bekijk ook: F1 presenteert tijden GP Zandvoort

Programma 2020: