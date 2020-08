Lekke band nekt Mathieu van der Poel in slijtageslag Strade Bianche

Door de lekke band moest Van der Poel met enkele andere renners te vroeg in koers al diep gaan om terug te komen. „Daar verspeelde ik een goed resultaat. We gingen daardoor over onze limiet en toen was het klaar.” Met dat laatste doelde ’VDP’ op zo’n vijftig kilometer van de finish, waar hij definitief moest lossen.

Strade Bianche bleek een ware slijtageslag, met name vanwege de warme temperaturen van boven de veertig graden. „Het was erg warm”, beaamde Van der Poel, die de hitte niet als excuus wilde aanhalen. „Iedereen had daar problemen mee. Mijn grootste probleem was denk ik de lekke band.”

Wout van Aert viert zijn overwinning in Strade Bianche. Ⓒ ANP/HH

Van der Poel had lange tijd geloof in een goede klassering en stelde dat de einduitslag nu een vertekend beeld gaf. „Ik voelde me goed. Ik ben ook wel teleurgesteld. Het was moeilijk om de race af te maken, vooral mentaal. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan.”

Met Strade Bianche beleefde de wielerwereld, na een lange pauze vanwege het coronavirus, de herstart van het seizoen. „Ik ben blij dat we weer kunnen fietsen en ik hoop dat we dat kunnen blijven doen in een veilige omgeving”, aldus Van der Poel. Voor de 25-jarige Nederlander staat woensdag Milaan-Turijn op het programma. Deze koers geldt vooral als voorbereiding op de klassieker Milaan-Sanremo, die zaterdag wordt verreden. „Ik ga woensdag voor een goed resultaat, want zoiets neem je ook mee naar Milaan-Sanremo.”