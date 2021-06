Column: Ajacied Devyne Rensch hoort bij Oranje

Premium Sport

Pirmin Blaak slaat terug tegen België: ’Dan denk ik jongens, jongens, doe effe normaal’

Gekker dan in de tweede groepswedstrijd, waarin Pirmin Blaak met een ’gebbetje’ de Duitse wederopstanding inleidde, werd het donderdagavond in Amstelveen niet. Maar opnieuw was er op het Europees kampioenschap een hoofdrol voor de goalie weggelegd, ditmaal in de halve finale en een wonderschone bove...