Video: Arsenal wint ruim na gestuntel Tim Krul, duur verlies Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang opende de score in de 33e minuut na een blunder van doelman Tim Krul. De Nederlandse keeper trachtte met de bal aan zijn voet de Gabonese aanvaller uit te spelen, maar dat mislukte. Daardoor kon Aubameyang zijn vijftigste competitietreffer voor Arsenal laten noteren. Hij had daarvoor slechts 79 duels in de Premier League nodig.

Aubameyang bracht na ruim een uur ook de derde treffer van Arsenal op zijn naam. Granit Xhaka en Cédric Soares tekenden voor de andere doelpunten.

Voor Norwich City komt degradatie steeds dichterbij. De ploeg van Krul heeft zes punten minder dat nummer 19 Bournemouth, dat op eigen veld met ruime cijfers verloor van Newcastle United: 1-4. Bij de thuisploeg waren Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld basisspelers. Aké ging bij de eerste treffer niet vrijuit.

Chelsea

Chelsea heeft in de Londense derby tegen West Ham United een pijnlijke nederlaag geïncasseerd. Het duel tussen de twee stadgenoten eindigde in 3-2. In de voorlaatste minuut maakte invaller Andri Jarmolenko het beslissende doelpunt.

De Braziliaan Willian bracht beide treffers van Chelsea op zijn naam. Namens West Ham kwamen ook Tomas Soucek (1-1) en Michail Antonio (2-1) tot scoren.

Nummer 4 Chelsea liet door de nederlaag de derde plaats liggen. Die bleef in bezit van Leicester City, dat woensdagavond ook verloor, met 2-1 bij Everton. Nummer 5 Manchester United moet nu nog maar 2 punten goedmaken op Chelsea om komend seizoen alsnog in aanmerking te komen voor deelname aan de Champions League.

West Ham nam in de onderste regionen een beetje afstand van de degradatiestreep.