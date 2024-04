Mathieu van der Poel weer weergaloos, podium bij vrouwen kleurt volledig Nederlands

Er staat geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner liet op het drassige parcours in Koksijde de concurrentie opnieuw kansloos. Het was al de negende zege op een rij voor Van der Poel, dit veldritseizoen vooralsnog een klasse apart.

