Ethische commissie FIFA zwijgt over Gianni Infantino

De voorzitter van ’s werelds overkoepelende voetbalorganisatie kwam recentelijk in opspraak, nadat bekend was geworden dat het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoek naar hem doet.

De strafrechtelijke procedure is gestart vanwege een geheime ontmoetingen tussen Infantino en voormalig hoofdaanklager Michael Lauber, maakte het OM eerder bekend. De ontmoetingen zijn in principe niet verboden, maar als ze plaatsvinden moet dat gebeuren bij justitie. De twee zouden elkaar in een hotel hebben ontmoet.

„De ethische commissie is een onafhankelijk instituut binnen onze organisatie”, zo verklaarde de FIFA. „Het geeft geen commentaar op eventuele lopende interne onderzoeken.” Infantino heeft al laten weten niets verkeerd te hebben gedaan.