Verstappen: ’Gevoel stuk beter’

De Red Bull-coureur was in de middagsessie de snelste, vlak voor Valtteri Bottas. „Het gevoel was een stuk beter dan vorige week vrijdag. We hebben meer geleerd over de auto”, aldus Verstappen na de tweede training. „Vorige week waren we niet zo blij, dus we hebben een paar dingen aangepast. Tot nu toe gaat het een stuk beter. De richting die we zijn opgegaan, lijkt de juiste te zijn geweest.”

Verstappen klaagde vorige week vooral over de balans van de auto. De snelste tijd in de tweede training zou in het uiterste geval zelfs goed kunnen zijn voor pole position. Mocht de zaterdag in het water vallen in Spielberg en de kwalificatie ook zondagochtend niet verreden kunnen worden, start de Limburger vooraan.

„We zullen zaterdag zien of we kunnen kwalificeren. Maar ik denk dat als dat niet kan, we het zondagochtend doen”, zegt de 22-jarige Nederlander. „Ik weet niet of we het pakket hebben om de race te winnen, dat zullen we zondag uit moeten vinden. Maar zeker is dat deze vrijdag erg positief is in vergelijking met vorige week.”