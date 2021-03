Manchester City na probleemloze zege op Fulham recht op Engelse titel af

John Stones opende in de 47e minuut de score, waarna Gabriel Jesus er tien minuten later met een hard schot 0-2 van maakte. Sergio Agüero besliste na een uur uit een penalty de eindstand. Voor Agüero was het zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds 21 januari van vorig jaar. Hij wist in de afgelopen dertien competitiewedstrijden niet te scoren.

Tete speelde het hele duel bij Fulham, Terence Kongolo bleef op de bank.

Remise Chelsea in Leeds

Chelsea kwam tegen promovendus Leeds United niet verder dan 0-0. Chelsea heeft nu een voorsprong van drie punten op West Ham United, dat vijfde staat en twee duels minder heeft gespeeld. De beste vier ploegen van de ranglijst spelen volgend seizoen in de Champions League.

Hakim Ziyech had een basisplaats bij Chelsea. Hij moest in de 69e minuut plaatsmaken voor Timo Werner. Pascal Struijk speelde de hele wedstrijd voor Leeds United, dat clubtopscorer Patrick Bamford in de 35e minuut geblesseerd zag uitvallen.

Andreas Christensen blokt een voorzet van Raphinha Ⓒ ANP/HH

Chelsea is na twaalf duels nog steeds ongeslagen onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel, die eind januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde. Met de Duitse coach op de bank won de club uit Londen acht wedstrijden en speelde viermaal gelijk in verschillende competities.

Leeds United is voorlopig de nummer 12 van de Premier League. De club had vijf van de vorige zeven competitiewedstrijden verloren.

Crystal Palace verslaat West Bromwich Albion

Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt hebben met Crystal Palace gewonnen van West Bromwich Albion (1-0). Beide Nederlanders speelden de volledige negentig minuten. Luka Milivojevic maakte voor rust vanaf elf meter de enige goal van de wedstrijd.

Crystal Palace staat daardoor op een nette elfde plaats in de Premier League. West Bromwich Albion verkeert in grote degradatiezorgen. De club staat negentiende met een gat van acht punten op de teams er boven.

Pieters en Burnley verrassen Everton

Erik Pieters nam met Burnley enige afstand van de onderste plaatsen. Hij won met zijn ploeg de uitwedstrijd tegen Everton met 1-2.

Chris Wood en Dwight McNeil brachten Burnley binnen 25 minuten op een ruime voorsprong. Everton kwam niet verder meer dan een treffer van Dominic Calvert-Lewin. Everton is voorlopig de nummer 6 van de Premier League. Burnley klom naar de vijftiende positie.

