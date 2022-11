Depay gaat ervoor: ’Samen kunnen we geschiedenis schrijven’

„Goedemorgen Nederland”, begint de Oranje-international zijn oproep. „De laatste keer dat we samen tegen andere landen streden op een WK was in 2014. Dat is 8 jaar geleden! Ik was 20 jaar oud toen. Wat ik wil zeggen is, de tijd vliegt en samen kunnen we geschiedenis schrijven! Let’s stick together!”

Depay is vrijwel hersteld van een hamstringblessure, maar volgens bondscoach Louis van Gaal staat zijn topscorer op 21 november niet aan de aftrap bij de eerste wedstrijd van Oranje op het WK tegen Senegal.