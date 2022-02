Daley Blind pakt record van buurman Litmanen af

„Hij was vroeger onze buurman, dus we kwamen er weleens over de vloer”, zei de international over zijn vaders (Danny) oude ploeggenoot. „Ik was destijds heel klein, maar heb later de videobanden van de Champions League-winst in 1995 helemaal grijs gedraaid. Ik weet wat Jari allemaal heeft gepresteerd, ook toen hij in een later stadium terugkwam en Ajax ook ver reikte in de Champions League. Hij is een clublegende en het is bijzonder dat ik het record eventueel van hem ga overnemen. Het is een eer en maakt me trots.”

Als speler omschrijft Blind de Fin als dé complete schaduwspits. „Hij had ogen in zijn rug en wist voortdurend op de goede positie in het veld te staan. Zijn middenvelder vond hij blindelings en hij heeft veel mooie goals gemaakt. Ik herinner me een aantal volleys. Hij was een nummer 10, zoals Ajax nog steeds graag ziet.” En of Litmanen een aardige buurman was? „Daar was ik nog te jong voor, maar volgens mij was het wel een aardige vent.”

Tegen Benfica kan Erik ten Hag over dezelfde selectie beschikken als de laatste wedstrijden. „Ik mis alleen de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg, Sean Klaiber, Zakaria Labyad en Brian Brobbey”, vertelde de trainer.