Parsons: ’Ik moet me met voetbal bezighouden, dus blijf ik die vragen stellen’ Leeuwinnen in maag met Russische kwestie: WK in gevaar door boycot?

Lars van Soest & Steven Kooijman

Komt he WK in gevaar voor Mark Parsons en zijn Leeuwinnen? Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De Oranje Leeuwinnen zijn na vijf duels in de kwalificatiereeks nog ongeslagen, maar toch pakken donkere wolken zich samen boven de missie van de vice-wereldkampioen om zich te kwalificeren voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De KNVB blijft pal achter haar boycot van Wit-Rusland staan. Een reglementaire 2-0 nederlaag hangt in de lucht, waardoor ’deelname Down Under’ niet meer zo zeker is als het leek.