PSV met één been in play-offs Europa League

In het kleine stadionnetje van Haugesund - trainer Mark van Bommel gaf aan dat dit wat anders is dan de voetbaltempels die zij vorig jaar in de Champions League gewend waren - kenden de Eindhovenaren weinig problemen.

Baumgartl

Van Bommel liet de voor 10 miljoen euro gehaalde centrale verdediger Timo Baumgartl voor het eerst in de basis starten. Hij liet aan de bal een goede indruk achter, maar werd verdedigend nog nauwelijks getest tegen een ploeg die volgens coach Jostein Grindhaug stond voor ’de grootste wedstrijd uit de clubhistorie’. Het vertelde alles over de verschillen tussen PSV en de Noren en dat werd duidelijk op het veld. De Noren probeerden het wel, maar kwamen op wat hachelijke momentjes voor de goal van PSV na niet tot uitgespeelde kansen.

Timo Baumgart heeft een basisplaats bij PSV tegen Haugesund. Ⓒ BSR/Soccrates

PSV was niet op zijn best, maar hoefde dat ook niet te zijn tegen dit Haugesund. De ploeg van Van Bommel kwam via een cadeautje van de Sloveense arbiter Matej Jug op 0-1. Waar hij even daarvoor een handsbal in het strafschopgebied miste bij het onbeholpen uitverdedigen van een Noorse verdediger, daar legde Jug de bal minuten later wel op de stip. Maar wat bleek? Het schot van Gaston Pereiro, die opnieuw in de basis startte in plaats van Hirving Lozano (hij viel na een klein uur spelen wel in), kwam op de bovenbenen van een inglijdende Noor. Het cadeautje vanaf de stip werd gretig uitgepakt door Bergwijn: 0-1.

Genadeklap

Daarbij bleef het in Noorwegen, ondanks dat Haugesund probeerde aan te zetten. De daaropvolgende mogelijkheden om via counters een grotere voorsprong te nemen, liet PSV liggen. De uitgoal en het feit dat de ploeg eindelijk geen (snelle) tegentreffer kreeg, geeft PSV het perspectief op de volgende ronde. Daarin moet het dan tegen Austria Wien of Apollon Limassol de groepsfase van de Europa League veilig te stellen. Daarvoor moet Haugesund volgende week in Eindhoven de genadeklap worden toegediend.

De staf van PSV, met vanaf links Ruud Hesp, Reinier Robbemond, Jürgen Dirkx en hoofdtrainer Mark van Bommel, volgt het duel met Haugesund geconcentreerd. Ⓒ BSR/Soccrates