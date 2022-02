Lof voor Justin Kluivert: ’Hij brengt diepte en technische kwaliteiten’

„Door zijn lange absentie wisten zijn ploeggenoten niet goed waar zijn kracht ligt. Door de trainingen en de wedstrijden zien de anderen nu wat zijn sterke punten zijn. Even afkloppen, de fysieke problemen zijn achter de rug. Op tactisch gebied zie ik ook de nauwkeurigheid die ik van hem verlang als we de bal niet hebben. Hij brengt diepte en technische kwaliteiten met zich mee. Hij werkt de laatste tijd ook veel aan vrije trappen”, aldus de Fransman.

Toch is Kluivert niet onomstreden bij de trainer van de nummer drie van de Ligue 1. „Niemand is onomstreden. Maar als je iemand hebt die in zulke vorm steekt, dan moet je die natuurlijk op het veld zetten.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Zelf was Kluivert vooral blij dat Nice na twee verliespartijen op een rij weer de drie punten pakte. „Na de nederlaag bij Lyon moesten we reageren. Dat hebben we ook gedaan. De drie punten zijn het belangrijkste. Ik ben zeer gelukkig.”

L’Equipe beoordeelde de aanvaller met een 7 en nam hem ook op in het Elftal van de Week. Volgens de Franse sportkrant is „de kostbare Kluivert” in 2022 vooralsnog de drijvende kracht bij Nice samen met de controlerende middenvelder Khéphren Thuram.

Kluivert speelde tot dusver 18 wedstrijden voor Nice, daarin maakte hij vijf goals en gaf hij vier assists.