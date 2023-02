Real Madrid rouwt om dood clubicoon en erevoorzitter Amancio (83)

Amancio speelde 471 wedstrijden voor Real Madrid en maakte daarin 155 doelpunten. De snelle dribbelaar was in 1969 en 1970 topscorer in de competitie. Als international van Spanje won hij in 1964 het EK.

Na zijn actieve carrière werd Amancio trainer. Hij leidde Real Madrid B in 1984 naar de titel in de tweede divisie. Het seizoen daarop mocht hij de hoofdmacht trainen, maar dat werd geen succes. In 2022 werd Amancio gekozen tot erevoorzitter van de club.

Real Madrid treedt dinsdagavond in de Champions League aan tegen Liverpool.

