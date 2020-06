Legendarische goalie gebruikt Messi om Maradona aan te pakken

De legendarische Paraguayaanse doelman José Luis Chilavert kent in ieder geval geen enkele twijfel. „Messi is de beste speler van de wereld, absoluut”, zegt de goalie, die in 1995, 1997 en 1998 tot beste goalie van de wereld werd gekozen en tijdens twee WK’s (1998 en 2002) aanvoerder was van zijn land. „Maradona heeft nog geen 1 procent gewonnen in vergelijking met Messi.”

Maradona leidde in 1986 Argentinië naar de wereldtitel. Messi slaagde er (tot nu toe) nog nooit in om met de Argentijnen de wereldtitel of de Copa America te pakken. Wel werd hij in 2008 olympisch kampioen met zijn land.

„Argentinië mag Messi danken dat hij voor Argentinië heeft gekozen en niet voor Spanje. Het is een genot om naar hem te kijken”, vervolgt Chilavert, die tijdens zijn loopbaan regelmatig penalty’s en vrije trappen verzilverde. Dat deed hij midden jaren negentig ook tijdens een duel tussen zijn werkgever Velez Sarsfield en Boca Juniors, waar Maradona destijds onder contract stond.

José Luis Chilavert moet tijdens het WK 1998 het winnende doelpunt van de Fransman Laurent Blanc slikken. Ⓒ EPA

De extraverte voormalig doelman geldt als een vijand van Maradona. „Maradona toonde geen respect en ik reageerde”, zegt Chilavert daarover. „Ik vertelde hem dat erop doping werd getest. Dat maakte hem boos.” Chilavert doelt hiermee op de langdurige cokeverslaving van het voetbalgenie uit Buenos Aires.