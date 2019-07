Ajax begint op 6 augustus tegen PAOK

De return is een week later, op dinsdag 13 augustus, in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap in Amsterdam is om 20.30 uur. Zowel Ajax als PAOK veroverde afgelopen seizoen in eigen land de 'dubbel'. PAOK bleef in de Griekse competitie zelfs het hele jaar ongeslagen (26 zeges, vier remises).

Ajax opent het nieuwe seizoen zaterdag in eigen stadion met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Twee dagen later speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag nog een ingelaste oefenwedstrijd, in Lisse tegen de Turkse club Sivasspor. De landskampioen begint de competitie op zaterdag 3 augustus in Arnhem tegen Vitesse. Tussen de twee duels met PAOK in speelt Ajax in eigen huis de competitiewedstrijd tegen FC Emmen (10 augustus).

Ten Hag heeft zijn selectie bijna compleet. Dinsdag sloten Hakim Ziyech, André Onana en Noussair Mazraoui aan bij de groepstraining. Zij hadden vanwege hun deelname aan de Afrika Cup wat langer vakantie. Ten Hag wacht nu alleen nog op de Zuid-Amerikanen David Neres en Nicolás Tagliafico, die onlangs actief waren op de Copa América.