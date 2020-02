André Greipel moet voorjaarsklassiekers missen

„Dit is een zware tegenvaller, zowel voor André als voor het team”, liet teammanager Kjell Carlström weten. Eerder zag hij ook al de Australiër Rory Sutherland en de Belg Ben Hermans door blessures voor langere tijd wegvallen.

De Israëlische ploeg debuteert dit jaar in de WorldTour. Het team heeft de licentie voor het hoogste niveau overgenomen van Katoesja-Alpecin.

Greipel, in zijn loopbaan goed voor 156 overwinningen, reed vorig jaar voor de Franse wielerploeg Arkea-Samsic. De Duitser liet in oktober vorig jaar zijn contract, dat tot eind 2020 liep, ontbinden. Hij beleefde in Franse dienst een teleurstellend jaar met slechts één zege. In de Tour de France won Greipel in totaal elf etappes.