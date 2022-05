VIDEO AS Roma-verdediger Mancini slaat feestende ploeggenoten

Maar er zijn beelden waarop te zien is dat niet alles koek en ei lijkt tussen de spelers. Hoofdrolspeler: Gianluca Mancini. De verdediger lijkt het maar liefst twee keer aan de stok te hebben met een ploeggenoot.

Cristante

Eerst moest Bryan Cristante het ontgelden. Toen hij Mancini meteen na het eindsignaal begon te omhelzen kreeg hij een soort van stomp in zijn maagstreek. Een boze Mancini leek hem ook nog wat onwelvoeglijks toe te snauwen.

Afena-Gyan

Vlak na de prijsuitreiking ging het opnieuw mis. Dit keer was Felix Afena-Gyan die het slachtoffer was. Eerst kreeg de Ghanees een klein klapje in zijn gezicht. Een seconde later was het iets gewelddadiger. Mancini haalde vol uit, maar sloeg hopeloos mis. Afena-Gyan reageerde na afloop laconiek op het merkwaardige gedrag van Mancini; „ Het was niet serieus. We dolden en vochten op hetzelfde moment. Zo zit hij in elkaar. Het is normaal, niets serieus.”