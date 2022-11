Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig superster rekent na 20 jaar weer op Brazilië ’Verdrietige’ herinnering Kaka aan Oranje: ’Geweldige redding Stekelenburg’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Kaka en goudhaantje Wesley Sneijder in 2010. Ⓒ ANP/HH

Het is alweer twintig jaar geleden dat het voetbalgekke Brazilië wereldkampioen werd. In Qatar moet het weer eens gaan gebeuren voor de vijfvoudig wereldkampioen, vindt Kaka, een van de spelers die in 2002 in Zuid-Korea en Japan de FIFA-trofee omhoog mochten houden. De Braziliaanse vedette van weleer is overtuigd van de kwaliteiten van de huidige Seleção en heeft pijnlijke herinneringen aan de laatste WK-wedstrijd in zijn carrière. Die tegen Oranje op het WK van Zuid-Afrika.