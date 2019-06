Bernal wint Ronde van Zwitserland

Bernal kwam als derde over de finish, ruim een minuut later dan de Britse ritwinnaar Hugh Carty die na een lange vlucht solo over de eindstreep kwam. Rohan Dennis eindigde als tweede, in dezelfde tijd als Bernal. De Australische nummer twee van het klassement slaagde er niet in zijn achterstand van 22 seconden op de drager van de gele leiderstrui goed te maken. Hij probeerde de Colombiaan in de laatste afdaling richting de finish nog te lossen. Bernal bleef echter keurig in zijn wiel zitten.

