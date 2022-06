Erik ten Hag bij Premier League-ouverture tegenover Veltman

Erik ten Hag en Joël Veltman staan tijdens de eerste speelronde tegenover elkaar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Erik ten Hag komt tijdens zijn debuut in de Premier League direct een oude bekende tegen. Joël Veltman reist voor de eerste speelronde met zijn Brighton & Hove Albion op 7 augustus naar Old Trafford. De twee werkten 2,5 jaar samen bij Ajax, waaronder in het successeizoen 2018/19.