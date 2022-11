Recordinternational Matthäus: randzaken leiden Duitse spelers af

„Al die discussies over mensenrechten, de aanvoerdersband, wel of geen bier voor de fans; dat laat de spelers niet onberoerd”, zei Matthäus bij tv-zender RTL, waarvoor hij werkt als voetbalanalyticus. „Een statement maken is goed. Maar de spelers zijn op het WK om te voetballen en om Duitsland op het veld te vertegenwoordigen. Ook binnen de selectie is veel gesproken over zulke zaken en over hoe de spelers een boodschap kunnen afgeven. De concentratie neemt daardoor automatisch af.”

De kritiek van Matthäus leeft breder, blijkt onder meer uit reacties op sociale media. Hoewel er ook veel lof was voor de actie van de Duitse voetballers, vragen veel sportliefhebbers zich sinds de nederlaag af of de spelers zich niet meer op de wedstrijd tegen Japan hadden moeten focussen.

OneLove-band

De Duitse doelman Manuel Neuer zou net als de captains van zes andere WK-deelnemers een band met daarop het OneLove-logo dragen. De FIFA liet de landen maandag, enkele uren voordat Engeland als eerste met die band zou spelen, echter weten dat de aanvoerders in dat geval direct een gele kaart krijgen. De zeven Europese landen besloten vanwege die dreigende sanctie af te zien van de actie. Ook Oranje-captain Virgil van Dijk was van plan de OneLove-band te dragen.

De Duitse spelers protesteerden voor de aftrap van de wedstrijd tegen Japan tegen het standpunt van de FIFA. Ze hielden allemaal hun hand voor hun mond toen ze poseerden voor de elftalfoto.