WK baan: WK baan: Wereldrecord Ganna op achtervolging

Op de snelle piste van het Velodrom in de Duitse hoofdstad kwam Ganna in de kwalificaties tot een tijd over 4 kilometer van 4.01,934. Hij was daarmee 1,7 seconde sneller dan zijn eerste belager, de Amerikaan Ashton Lambie.

De oude toptijd had Ganna op 3 november bij een wereldbekerwedstrijd in Minsk verreden. Toen was zijn tijd 4.02,647. Ganna (23) werd al drie keer wereldkampioen: in 2016, 2018 en 2019. Op de weg komt hij uit voor Ineos. Het afgelopen jaar won Ganna onder meer een individuele tijdrit in de BinckBank Tour.

Kansen Wild op omnium vrijwel verkeken

De kans dat Kirsten Wild haar wereldtitel op het omnium bij de WK baanwielrennen in Berlijn met succes verdedigt is miniem.

De 37-jarige Zwolse finishte op het openingsonderdeel scratch als tweede achter de Japanse Yumi Kajahari, maar werd niet veel later door de jury teruggezet naar de negentiende plaats. Wild werd als veroorzaker aangewezen van een valpartij achter haar waarbij onder meer de Engelse kanshebster Laura Kenny-Trott onderuitging.

Op het omnium, dat ook op de Olympische Spelen wordt verreden, worden vier onderdelen afgewerkt. Naast de scratch zijn dat de temporace, de afvalkoers en de puntenkoers. De kans dat Wild nog in de buurt van het podium komt lijkt klein.

Ligtlee stelt kandidatuur titel op km tijdrit

Sam Ligtlee heeft op de kilometer tijdrit in de kwalificaties de op een na snelste tijd neergezet. De jongere broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee kwam tot een tijd van 59,590. Alleen de Franse titelverdediger Quentin Lafargue was een fractie sneller: 59,324.

Een andere Fransman, Michael D'Almeida, bleef ook onder de minuut: 59,974. Ligtlee (22) veroverde in 2018 brons bij de EK in Glasgow.

Theo Bos, die de afgelopen jaren twee keer zilver en eenmaal brons veroverde, bleef steken op de vijfde tijd: 1.00,003.