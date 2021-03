’Ronaldinho is verslaafd: hij begint ’s morgens met wodka, whisky en gin’

De onlangs 41 jaar geworden balkunstenaar kende in 2020 flink wat tegenslag. Van maart tot augustus werd hij onder huisarrest geplaatst in een hotel in Paraguay wegens het gebruik van vervalste paspoorten.

In oktober testte hij positief op het coronavirus en moest hij een tijd lang in quarantaine blijven in een hotel in Belo Horizonte, waar hij zou deelnemen aan een evenement georganiseerd door een sponsor.

En toen moest het ergste nog komen. In februari overleed zijn moeder, Dona Miguelina, aan de gevolgen van Covid-19. De Braziliaanse vocht twee maanden lang tegen het virus.

Dat alles heeft volgens Jessica Castro, een vriendin van de ex-speler van onder anderen FC Barcelona en AC Milan, een zware impact op het leven van Ronaldinho.

„Elke dag probeert hij nu maar een feestje te bouwen”, aldus de Braziliaanse bij Extra. „Ronaldinho begint ’s morgens met het drinken van wodka, whisky en gin en stopt daar pas de volgende ochtend mee. En dat is niet iets van de laatste paar dagen. We merken dat het erger is geworden sinds de dood van zijn moeder.”

Terwijl hijzelf en zijn moeder besmet waren, ging hij gewoon door met feesten. „Ronaldinho organiseerde een heuse party tijdens oud op nieuw. Met alles erop en eraan. Verschillende vrienden uit Rio kwamen over, omdat hij zich ontzettend eenzaam voelde in die enorme woning van hem. Hij organiseert wel vaker een barbecue en danst er dan op los. Hij gaat hier heel ver in. Hij woont in een soort versterkte burcht, met alles wat hij nodig heeft. Ronaldinho heeft een groot hart en wil goed zijn voor zijn vrienden. Maar geen enkele van hen ziet hoeveel schade hij aanricht.”

(Bron: Het Nieuwsblad)