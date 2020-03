Pijnlijke nederlaag FC Utrecht in Waalwijk

Daarmee kent FC Utrecht een beroerde generale voor de belangrijke halve finale in de TOTO KNVB-beker woensdag tegen Ajax. Voor RKC Waalwijk betekent de zege de eerste overwinning van dit kalenderjaar. In de eerste zes duels van 2020 had RKC slechts één punt gepakt en ook maar éénmaal gescoord.

FC Utrecht was nog wel gewaarschuwd, want eerder dit seizoen verraste RKC in de Galgenwaard door met 1-0 te winnen, de enige uitzege van de hekkensluiter dit seizoen. De matchwinner van toen, Melle Meulensteen, stond ook tegen FC Utrecht weer in de basis, na de afgelopen duels op de bank te hebben vertoefd.

In een rommelige wedstrijd kwam een matig spelend FC Utrecht nog wel op voorsprong door een knal van Gyrano Kerk, zijn tiende competitietreffer van dit seizoen. Met de voorsprong op zak ging FC Utrecht niet op zoek naar een ruimere marge maar werd een tandje teruggeschakeld. Dat ging lange tijd goed door het gebrek aan stootkracht bij RKC, maar in de tweede helft zakte het energiepeil van FC Utrecht naar een bedenkelijk niveau en dat gaf RKC moed. Dat Van den Brom met Kristoffer Peterson en Issah Abass twee snelle aanvallers inwisselde voor Bart Ramselaar en Joris van Overeem hielp FC Utrecht ook niet in de jacht op een tweede goal. Na de uitwedstrijd tegen Willem II was het de tweede keer dat Van den Brom met zijn wissels het team van snelheid voorin beroofde.

RKC rook een kans en het was uitgerekend voormalig FC Utrecht-speler Sylla Sow, die de ban brak voor RKC na een fout in de opbouw van Justin Hoogma. Doelman Jeroen Zoet was tegen zijn oude club kansloos op de knal van Sow, die daarmee voor de tweede RKC-goal dit kalenderjaar tekende. Het publiek in Waalwijk ging er achter staan en het was invaller Darren Maatsen die profiteerde van opnieuw weifelend optreden bij FC Utrecht achterin en de thuisploeg op 2-1 zette.

FC Utrecht schrok wakker uit de lethargie en ging met invaller Jonas Arweiler op jacht naar de gelijkmaker. Er waren nog een paar gevaarlijke momenten voor het RKC-doel, maar de bal viel net niet goed, waardoor FC Utrecht uiteindelijk de rekening kreeg gepresenteerd voor het slappe optreden. De uitglijder in Waalwijk kan geen incident worden genoemd, want FC Utrecht heeft het dit seizoen al opvallend vaak laten afweten tegen laag geklasseerde tegenstanders. Alleen al tegen RKC en VVV-Venlo verspeelde de ploeg van Van den Brom tien punten. Zonder die vier uitglijders had FC Utrecht met Feyenoord en PSV gestreden om de derde plek.

