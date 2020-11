Chelsea wint van Newcastle: Hakim Ziyech blinkt een keer niet uit

Chelsea kwam in de 10e minuut op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Federico Fernández, die een voorzet van Mason Mount achter zijn doelman Karl Darlow werkte. Tammy Abraham besliste het duel na ruim een uur dankzij goed voorbereidend werk van Timo Werner.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech, gewisseld in de 87e minuut, kon deze keer bij Chelsea geen hoofdrol vervullen. De oud-Ajacied was in de afgelopen interlandperiode namens Marokko op dreef in de kwalificatiestrijd voor de Afrika Cup. In het tweeluik tegen Centraal-Afrikaanse Republiek scoorde hij twee keer in de thuiswedstrijd (4-1) en verzorgde hij een assist. In het uitduel (0-2) tekende Ziyech voor een doelpunt en een assist.

Chelsea speelt dinsdag in de Champions League uit tegen Stade Rennes. De Londenaren zijn met 7 punten uit drie duels nog ongeslagen in poule E.

Anwar El Ghazi & Joël Veltman

Laagvlieger Brighton & Hove Albion boekte zijn tweede overwinning. De ploeg van coach Graham Potter zegevierde met 2-1 bij subtopper Aston Villa.

Oud-Ajacied Anwar El Ghazi viel bij Aston Villa een kwartier voor tijd in. Davy Pröpper ontbrak in de selectie van Brighton. Ploeggenoot Joël Veltman viel na de rust in.

Danny Welbeck opende in de 12e minuut de score met een fraaie boogbal. Ross Barkley was bij Villa toen al niet meer van de partij. De middenvelder moest in de 5e minuut geblesseerd naar de kant. Kort na de rust maakte Ezri Konsa gelijk waarna Solly March met een geplaatst schot de bezoekers opnieuw op voorsprong bracht.

Brighton beëindigde het duel met tien man. Tariq Lamptey kreeg in de slotfase binnen 3 minuten twee keer de gele kaart en moest vertrekken.

