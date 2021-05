’Chinese ADO-eigenaar bijna akkoord met Martin Jol over verkoop

Martin Jol Ⓒ ANP

United Vansen, de huidige Chinese eigenaar van ADO Den Haag, nadert een akkoord over de verkoop van de club aan Martin Jol (65). Als de deal is uitgewerkt op papier is het alleen wachten op goedkeuring van de Nederlandse aandeelhouders, meldt Omroep West op basis van meerdere bronnen.