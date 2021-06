Rinus van Kalmthout krijgt toestemming om te racen

Van Kalmthout miste onlangs een wedstrijd op Road America, nadat hij was gevallen tijdens een tocht op de wielrenfiets. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Inmiddels mag hij weer instappen namens Ed Carpenter Racing. Zondag 4 juli wacht de volgende race in Ohio.

Van Kalmthout, in Amerika beter bekend als VeeKay, staat zesde in de strijd om het kampioenschap. Eerder dit jaar won hij zijn eerste race in Indianapolis.