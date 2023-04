Nadal moet ook passen voor Barcelona

Nadal hervatte in maart de training, maar is nog niet klaar voor een terugkeer op de baan. Hij miste de masterstoernooien in Indian Wells en Miami en moest ook Monte Carlo aan zich voorbij laten gaan. Hij won het graveltoernooi van Monte Carlo elf keer.

Ribblessure

In Barcelona was Nadal ook zeer succesvol. Hij pakte in Catalonië twaalf keer de titel. Vorig jaar ontbrak hij ook in de Spaanse stad vanwege een ribblessure. „Dit is een bijzonder toernooi voor mij, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik ga verder werken aan mijn herstel en mijn terugkeer”, aldus Nadal.

Bekijk ook: Pijnlijke nederlaag Tallon Griekspoor in Marokko

De nummer 15 van de wereld speelde het toernooi in het verleden als voorbereiding op Roland Garros, dat hij vorig jaar voor de veertiende keer op zijn naam schreef. Het grandslamtoernooi in Parijs begint op zondag 28 mei.