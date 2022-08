Clevering en Meester pakken brons in twee zonder op EK roeien

Sport

Springruiters pakken op WK zilver in landenwedstrijd

De Nederlandse springruiters zijn bij de wereldtitelstrijd in het Deense Herning als tweede geëindigd in de landenwedstrijd. Het team van bondscoach Jos Lansink schoof op de derde en laatste dag twee plaatsen op in het klassement. Dat was vooral te danken aan Harrie Smolders die met zijn paard Monac...