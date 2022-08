Sensationeel EK zilver voor Holland Acht na horrorstart

De ‘Acht’ leek op de olympische roeibaan van 1972 aardig uit de starblokken te zijn gevaren, maar na een kardinale fout van slagroeier Giullaume Kromhoek na 2500 meter moesten alle inzittenden secondenlang hun riemen stilhouden. De vaart was compleet verdwenen uit de boot en de Nederlandse roeiers zakten in het vijfkoppige veld in no time af naar de laatste plaats.

Het podium leek een utopie voor de Holland Acht, maar daar dachten de roeiers zelf anders over. De Nederlandse krachtpatsers zetten zich schrap voor een daverende inhaalrace en roeiden alsnog naar het zilver, een fenomenale prestatie die een paar gebalde vuisten in de boot opleverden en veel sympathie bij de prijsuitreiking.

Rik Rienks, Sander de Graaf, Ruben Knab en Ralf Rienks in actie op de vier zonder. Ze pakten zilver. Ⓒ ANP

Rienks & Rienks

De roeiers van de ‘nieuwe’ vierzonder wonnen in Beieren eveneens zilver. De Nederlandse bemanning, met Sander de Graaf, Ruben Knap en de Rienks-broers Ralf en Rik, diende alleen de Britse vier voor zich dulden.

Dat zes Nederlandse boten op de eerste van twee finaledagen om de prijzen roeiden, zegt veel over de vaderlandse roeiers, die tijdens de Spelen in Tokio zeer succesvol waren. De Oranje-roeiers, die dit jaar hun zinnen hebben gezet op het wereldkampioenschap in het Tsjechische Racice (18-25 september), bevinden zich middenin een duurprogramma.

Rik (l.) en Ralf Rienks Ⓒ René Bouwman

Duurprogramma

Het EK wordt door Meenhorst & co. gezien als een trainingsstage. Zelfs in het Duitse water werd vlak voor aanvang van het toernooi nog hard getraind, wat duidelijk ten koste ging van de snelheid van de Nederlandse roeivloot. Op de World Cups in Belgrado en Poznan, eerder in het jaar, knalden veel Oranje-boten immers nog door het internationale topveld.

Ook bij de vrouwen waren er podiumplaatsen weggelegd, drie stuks zelfs. De dubbelvier eindigde op de Regattastrecke als tweede. De bemanning bestaat uit Nika Vos, Tessa Dulleman, Ilse Kolkman en Bente Paulis, het jongere zusje van Ilse Paulis, het fenomeen dat dit jaar na een glanzende carrière afscheid nam van het toproeien.

Youssifou en De Jong

Laila Youssifou en Roos de Jong leverden in de dubbeltwee ook een prima prestatie door het zilver te pakken achter de ongenaakbare Roemeense olympisch kampioen.

Ymkje Clevering en Veronique Meester in actie op het EK. Ⓒ ANP/HH

Eerder op de dag hadden Veronique Meester en Ymkje Cleverling, twee voormalige crewleden uit de succesvolle vierzonder van Tokio, de Hollandse medailleoogst ingezet met een bronzen medaille. De huidige vierzonder eindige in München als vijfde en laatste in de finale.