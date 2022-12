Britse bondscoach voor Nederlandse baansprinters

Kordi werkte tot 2019 bij de Britse bond en was daarna bij de KNWU al waarnemend bondscoach, als vervanger van Fulco van Gulik.

„Onze baantoppers zijn bij Medhi Kordi in vertrouwde en deskundige handen. Coaches en renners zetten erop in om de sterke lijn van de afgelopen grote toernooien door te zetten in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024”, zegt Jan van Veen, hoofdcoach van de baansprinters.

Met de baansprinters krijgt Kordi een van de meest succesvolle projecten van de Nederlandse olympische equipe in handen. In Tokio pakten de baansprinters drie keer goud, een keer zilver en twee keer brons.