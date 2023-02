Premium Het beste van De Telegraaf

PSV na Spaanse klap op een gevaarlijk kruispunt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De PSV-spelers balen in Sevilla. Ⓒ Pro Shots

PSV keert vrijdag met een flinke kras op de neus terug uit Spanje, waar het wankele Brabantse bouwwerk na een veelbelovend begin in een tijdsbestek van dik tien minuten voor en na rust totaal instortte. Met zware benen door de intensieve wedstrijd in Andalusië en een flinke teleurstelling in het hoofd moet het team van trainer Ruud van Nistelrooy zondag alweer aan de bak in de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht.