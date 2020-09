Team Sunweb scoort in Tour met ’schooljongetjes’

In de negentiende Tour-etappe is het wéér raak voor Søren Kragh Andersen en Team Sunweb. Ⓒ Foto AFP

CHAMPAGNOLE - Nee hoor, Iwan Spekenbrink is er niet de man naar die een lange neus trekt naar alle criticasters. Team Sunweb zou met een ’klas vol schooljongetjes’ toch niets te zoeken hebben in de Tour de France? Michael Matthews niet meenemen, zou een grote fout zijn; de ’bevestiging’ volgde vier dagen voor de Tour-start toen de Australiër zijn topvorm etaleerde met winst in de Bretagne Classic. In dit laatste Tour-weekend is er echter niets dan lof voor de meest attractieve ploeg, die zondag met minimaal drie ritzeges op zak Parijs in rijdt.